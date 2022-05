Im Rechtsstreit wegen häuslicher Gewalt zwischen den Schauspielern Johnny Depp und Amber Heard wird vor Gericht in den USA jede Menge Schmutzwäsche gewaschen. Heard sagte aus, dass Depp sie aus nichtigen Gründen geohrfeigt habe – und am Tisch habe sich ein Glas mit Kokain befunden. Der „Fluch der Karibik“-Star bestreitet die Vorwürfe und sagt, seine Ex sei gewalttätig gewesen.