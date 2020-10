Schlaumeier erwischt: Beamte in Rom glänzen durch Abwesenheit

Dieses Phänomen hat in Italien einen eigenen Namen: assenteismo. Und das funktioniert so: Mitarbeiter stempeln bei Dienstantritt ein, gehen dann aber nicht ins Büro, sondern nach Hause. Oder an den Strand. Oder gehen shoppen. Die Finanzwache Rom hat nun 8 Mitarbeiter des Sanitätsbetriebes Tivoli angezeigt.