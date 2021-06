Schlecht geparkt: Auto versinkt in Schlammloch

Pech hatte ein Autofahrer in Mumbai in Indien. Der 67-jährige Arzt hatte sein Auto geparkt, als der Wagen plötzlich in einem Schlammloch versank. Experten gehen davon aus, dass durch die heftigen Regenfälle der vergangenen Tage das unterirdische Schlammloch entstanden ist. Durch das Gewicht des Autos hat dann der Straßenbelag nachgegeben. Der Fahrer blieb unverletzt, er hatte sein Auto bereits verlassen. Das Video geht viral.