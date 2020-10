Schnalstaler Gletscherbahn: So funktioniert Skifahren in Corona-Zeiten

Als eines der ersten Skigebiete eröffnete der Schnalser Gletscher wie geplant mit Mitte September seine Pisten. „Es war vor allem anfangs zugegebenermaßen nicht ganz einfach die vorgegebenen Sicherheitsmaßnahmen, wie etwa das Tragen von Mund- und Nasenschutz vor und in der Kabinenbahn, einzuhalten.“, so Marketingleiter Stefan Hütter. Dafür, dass neben dem Sicherheitskonzept auch die Pistenbedingungen überzeugen, spricht die Tatsache, dass zahlreiche Skiclubs und Skistars aus aller Welt am Schnalser Gletscher trainieren.