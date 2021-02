Schneefräsen in vollem Einsatz

Bei den großen Mengen an Schnee müssen die Einsatzkräfte mit ihren Schneefräsen ran, um die Verkehrswege wieder frei zu machen. Am Sellajoch in Gröden und in St. Walburg und St. Helena in Ulten wird Schnee geräumt was das Zeug hält. Aufnahmen: Berufsfeuerwehr Bozen