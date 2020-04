Schneiden, Färben, Konturen: Tipps und Tricks von den Profis

Nach 2 Monaten Quarantäne haben so manche STOL-Leser bestimmt kleinere oder größere haarige Problemzonen. Deshalb haben wir für Sie bei den Profis nachgefragt: Markus und Armin Wenter vom Salon Valentino in Meran und vom Salon Wenter in Dorf Tirol zeigen, wie Sie zu Hause ganz einfach selbst Ihre Frisur optimieren können. Egal ob langes Haar, Kurzhaarschnitt, Vollbart oder grauer Haaransatz. Die Profis zeigen, wie es geht. So lässt sich hoffentlich die Zeit bis zur Öffnung der Friseure (voraussichtlich 11. Mai) leicht überbrücken. (Anmerkung der Redaktion: Im Video tragen die Brüder keine Maske, da sie in einem Haushalt wohnen.)