Schockmoment: Hier rollt ein Kinderwagen samt Baby ins Hafenbecken

Bei diesem Überwachungsvideo stockt einem der Atem. Ein Mutter spaziert mit dem Kinderwagen in der Hafenstraße in Edam-Volendam (Niederlande), als sich der Kinderwagen in Bewegung setzt und ins Hafenbecken rollt. Augenzeugen haben sofort reagiert und das Baby unverletzt aus dem Wasser gerettet.