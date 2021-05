Schönbrunner Zoo öffnet nach Lockdown mit gestreifter Überraschung

Am heutigen Montag darf der Wiener Tiergarten Schönbrunn nach dem Corona-Lockdown wieder öffnen, auf Besucher wartet eine gestreifte Überraschung: "Am 10. April ist ein kleines Zebra zur Welt gekommen", berichtete Zoodirektor Stephan Hering-Hagenbeck. Wer den Neuankömmling und die vielen anderen Zoobewohner sehen möchte, kann unter www.zoovienna.at ein Zeitfenster reservieren. So werden Warteschlangen an den Kassen vermieden.