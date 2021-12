Schon wieder Lana: Autofahrer filmt Wolf

Am Mittwoch gegen 1.30 Uhr hat ein Mann aus Prissian auf der Gampenpassstraße unterhalb der Plateider-Siedlung in Lana einen Wolf gefilmt. Er lief etwa 100 Meter vor dem Auto des Mannes her und bog dann über die Böschung in Richtung Dorf ab. „Die Bevölkerung hat Angst“, sagt Bürgermeister Harald Stauder.