Schüler der Wirtschaftsfachoberschule Meran sahnen ab

Beim Wettbewerb „Dein Praktikum & Co im Videoclip“ erzählen Schüler/innen in einem Video von ihren Praktikumserfahrungen oder anderen Formen der Zusammenarbeit zwischen Schule und Arbeitswelt. An der letzten Ausgabe des Wettbewerbs nahmen italienweit 201 Schulen teil, die 231 Projekte von rund 2960 Schüler/innen eingereicht haben. Nachdem das Video der Wirtschaftsfachoberschule „Franz Kafka“ in Meran auf lokaler Ebene den 1. Platz erreicht hatte, wurde es von der nationalen Jury mit dem 2. Platz in der Kategorie Fachoberschulen, Berufsfachschulen und Berufsschulen ausgezeichnet.