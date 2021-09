Schüsse in Bozen Süd: Das sagt der Polizeichef zur Festnahme von Max Leitner

Der Südtiroler Serien-Ausbrecher Max Leitner ist in der Nacht auf Freitag in der Bozner Industriezone festgenommen worden. In seinem Fahrzeug waren mehrere Waffen entdeckt worden, für die der Elvaser keine Genehmigung besaß. STOL hat mit Giuseppe Tricarico, dem Leiter der Fahndungseinheit der Bozner Quästur, über die aufsehenerregende Festnahme gesprochen.