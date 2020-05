Schulbeginn für Abschlussklassen unter Sicherheitsvorkehrungen

Sieben Wochen nach Schließung der Schulen aufgrund der Corona-Pandemie kehrten am Montag viele Maturanten sowie Schüler der Abschlussklassen an Berufsschulen und berufsbildenden mittleren Schulen in die Klassen zurück. Im Fokus stehen einerseits der Abschluss des Schuljahrs sowie die Vorbereitung auf die jeweiligen Abschlussprüfungen. Für die Schüler der Volksschulen, Neuen Mittelschulen, AHS-Unterstufen und Sonderschulen beginnt der Unterricht ab 18. Mai, die restlichen Schulen folgen ab 3. Juni.