Schuldspruch nach Tötung von George Floyd: Menschen feiern auf den Straßen

Fast ein Jahr nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd in Minneapolis haben die Geschworenen den weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin in allen Anklagepunkten für schuldig befunden. Damit droht ihm eine lange Haftstrafe. Er wurde nach der Urteilsverkündung in Handschellen aus dem Gerichtssaal geführt. In den Straßen feierten Anhänger von George Floyd den Schuldspruch.