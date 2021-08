Schuler in Klausen: "Es sind Investitionen zu tätigen"

In Klausen ist der Eisack in der Nacht auf Donnerstag teilweise über die Ufer getreten und hat Keller überschwemmt. Die Alarmierung der Bürgerinnen und Bürger erfolgte um 5.50 Uhr mit dem Bevölkerungsinformationssystem BIS: Sie wurden aufgefordert, tiefer gelegene Räumlichkeiten zu vermeiden. Derzeit ist die Situation in den Uferbereichen stabil. Auch Landesrat Arnold Schuler war am Donnerstag vor Ort und hat sich ein Bild der Lage gemacht.