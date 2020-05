Schutzvisier selbst gemacht: Eppanerin geht mit Video viral

Eigentlich war alles nur ein Jux, eine schnelle spontane Aktion. Doris Karadar, die weithin bekannte, temperamentvolle Chefin des Biofachgeschäftes „Bioparadies“ in Eppan, tat sich schwer, für ihre Angestellten Schutzmasken aufzutreiben. Als sie schließlich Sichtschutzvisiere aus Kunststoff entdeckte, blieb ihr die Spucke weg: die Preispalette erstreckte sich von knapp 10 bis über 70 Euro, zudem war mit Lieferengpässen zu rechnen. „Das darf ja nicht wahr sein, dachte ich mir. Da lagen dann diese handelsüblichen Leitz-Hefter im Geschäft herum, und schwuppdiwupp war im Handumdrehen so ein Schutzvisier daraus gebastelt“, erinnert sie sich an die Idee zurück. Das Video, das sie auf ihren Youtube-Kanal „Bio Paradies Eppan“ stellte, wurde bereits 2 Millionen Mal geklickt. Text: Alexander Zingerle Aufnahmen: Doris Karadar/Bio Paradies Eppan