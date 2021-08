Schw4rz experimentiert mit Akustikversion von „Los“

Dass es nicht immer neues Material benötigt, beweist Philipp Schwarz alias Schw4rz mit der großartigen Akustikversion von „Los“. Unterstützung hat er sich dabei vom Cellisten Daniel Faranna geholt. Eingebettet in die sanften Hügel am Jaufenpass mit atemberaubenden Ausblick auf die umliegende Bergwelt direkt über dem Passeiertal, war jedoch nicht die Akustikversion die einzige Überraschung: Erstmals vermischt Schw4rz Pseirer Dialekt in den Versen mit Hochdeutsch im Refrain.