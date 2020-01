Schwangere Frau in Vierschach vermutlich ermordet

In Vierschach ist am Donnerstag eine schwangere Frau tot aufgefunden worden. Die Ermittlungen der Carabinieri laufen auf Hochtouren. Am Freitag gegen 5 Uhr morgens wurde der dringend tatverdächtige Ehemann ins Gefängnis überstellt.