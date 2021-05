Schwarzbären-Familie plantscht am Balkon

Eine Familie mit 2 kleinen Kindern hatte ein Ferienhaus in Gatlinburg im US-Bundesstaat Tennessee gemietet. Nach einem Ausflug wollte die Familie im Pool am Balkon entspannen, doch daraus wurde nichts. Eine Bärenmutter und ihre 3 Jungtiere hatten es sich im Schwimmbad und im Whirlpool gemütlich gemacht. „Die Bären waren etwa 30 Minuten am Balkon. Diese Geschichte werden wir noch lange erzählen“, so der Mieter des Ferienhauses. Amerikanische Schwarzbären verhalten sich grundsätzlich weniger aggressiv als Grizzlys und tolerieren ein menschliches Verhalten, das bei Grizzlybären mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits zu einem Angriff führen würde.