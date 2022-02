Schwarzenbach: Jugendliche in letzter Sekunde gerettet

Am späten Sonntagnachmittag wurden mehrere Unterlandler Feuerwehren, Berufsfeuerwehr, Wasserrettung sowie Bergrettung, Flugrettung und Rettungsdienst zu einer großangelegten Personenrettung am Schwarzenbach alarmiert worden. Eine Gruppe von 5 Jugendlichen war in die Wasserfallschlucht gestiegen, um ein entlaufendes Schaf zu retten. 2 der Jugendlichen stürzten bei dieser Tierrettung in den Schwarzenbach oberhalb von Auer und schafften es nicht mehr, den Rückweg sicher anzutreten. Die alarmierten Rettungskräfte konnten die beiden Jugendlichen in einer gemeinsamen Rettungsaktion schnell in Sicherheit bringen. Dabei wurde einer der beiden mit Hilfe der Seilwinde des Notarzthubschraubers, der andere durch die Bergrettung und die Feuerwehr gerettet. Mit vereinten Kräften gelang es die unterkühlten, sonst aber unverletzten Personen zu retten.