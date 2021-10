Schwebendes der Rokoko-Malerei in zeitgenössischer Form

Heiter, elegant, verspielt: Wer sich in die Rokokomalerei vertieft, wird angesteckt von ihrer Fröhlichkeit, ihren bunten, überbordenden Formen, ihren Lichteffekten, dem Einfangen der Atmosphäre. Wenn nun ein Künstler seine Ausstellung „Rokoko Tints“ betitelt, lässt das natürlich Schlüsse zu. Der in Berlin lebende Künstler Florin Kompatscher präsentiert „seine Rokoko- Malerei“ in einer großen Schau in der Galerie Thoman in Wien.