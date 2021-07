Schwere Explosion im Chempark in Leverkusen

Nach der schweren Explosion im Chempark in Levekusen (D) ist ein vermisster Mitarbeiter tot aufgefunden worden. Das teilte die Betreiberfirma Currenta am Dienstagnachmittag mit. Wie Currenta weiter mitteilte, werden nach dem Unglück in der Müllverbrennungsanlage noch 4 Mitarbeiter vermisst.