Schwerelos: Eurac-Forscher testen im Sturzflug

Die Eurac in Bozen tüftelt an einem automatischen Gerät zur Herzdruckmassage, das in Zukunft bei Weltraummissionen und touristischen Weltraumflügen eingesetzt werden könnte. Um das Gerät LUCAS3 unter Schwerelosigkeit zu testen, haben 2 Mediziner von Eurac Research am 11. Juni einen sogenannten Parabelflug durchgeführt. Ein Airbus mit 35 Forschern aus aller Welt ist vom Schweizer Militärflughafen Dübendorf abgehoben und hat in 2 Stunden insgesamt 16 Parabelmanöver durchgeführt. Im Sturzflug wurde dabei für jeweils 22 Sekunden im Flugzeuginneren die Erdanziehungskraft aufgehoben. Giacomo Strapazzon und Alessandro Forti haben ihr Abenteuer mit der Helmkamera gefilmt.