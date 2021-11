Schwerer Unfall auf der Autobahn: Auto unter Lkw eingeklemmt

Auf der Nordspur der Brennerautobahn ist am Dienstagvormittag um 9.30 Uhr ein schwerer Unfall passiert: Ein Auto prallte auf einen Lkw und rutschte unter dessen Hinterachse. Die Person am Steuer wurde im Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Es kam zu großräumigen Staus in beiden Fahrtrichtungen.