Schwerer Unfall im Passeiertal

Am Samstagabend ist es in Gomion (Gemeinde St. Leonhard in Passeier) zu einem Frontalcrash gekommen. Dabei wurden 3 Personen verletzt. Eine Frau aus dem Passeiertal musste von den Wehrleuten mit Bergescheren aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde in das Krankenhaus von Bozen gebracht. Aufnahmen: Video aktiv Schnals