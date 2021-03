Schwerfahrzeug kippt um - Schweinsschlegel am Boden

Ein Lkw, der Fleisch geladen hatte, ist am Montagnachmittag in Bozen umgekippt. Zu dem Unfall kam es nahe der Industriezone, im Bereich der Kreuzung mit jener Landesstraße, die zum Verbrennungsofen und zur Frizzi Au führt. Der Fahrer soll nicht verletzt worden sein. Die MeBo-Ausfahrt musste in Richtung Einsteinstraße gesperrt werden. Die Unfallstelle soll inzwischen einspurig passierbar sein. Die Berufsfeuerwehr ist vor Ort. Die Stadtpolizei nimmt die Unfallerhebungen auf.