Schwester am Wiener Hauptbahnhof getötet: Einweisung in Anstalt

Ein 22-jähriger Spanier, der am 15. Jänner am Wiener Hauptbahnhof seine ältere Schwester mit einem Küchenmesser erstochen hat, ist am Dienstag von einem Schwurgericht (Vorsitz: Claudia Zöllne