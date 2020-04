„Seasons“: Ein Danke aus dem Obervinschgau

Mit „Seasons“ wollen sich die Obervinschger Franz J. Paulmichl und Ludwig Schöpf bei den vielen Helfern, die in Corona-Zeiten an vorderster Front stehen, bedanken und ihnen eine kleine Freude bereiten. Die Bilder zeigen den oberen Vinschgau in den verschiedenen Jahreszeiten.