Seilbahntragödie Mottarone: Abtransport der Unglücksgondel beginnt

Schwieriger Einsatz für die Feuerwehr im Piemont. Am Montag haben am Aussichtsberg Mottarone (1491m) am Lago Maggiore die Arbeiten für den Abtransport der Unglücksgondel begonnen. Bei dem Seilbahnunglück am 23. Mai kamen 14 der 15 Passagiere ums Leben.