Seis am Tag danach: Das sagt Unwetter-Opfer Gregor Gross

Die Ortschaft Seis am Schlern ist am Donnerstagabend von einem schweren Unwetter heimgesucht worden. Besonders stark betroffen war die Handwerkerzone Seis am Ufer des Frötschbaches. STOL hat mit dem Karosseriebauer Gregor Gross gesprochen, sein Betriebsgebäude wurde in Mitleidenschaft gezogen.