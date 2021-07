Sensation: Orang-Utan-Nachwuchs in britischem Zoo

Die Sumatra-Orang-Utans Emma und Pulu im Zoo der britischen Stadt Chester sind Eltern geworden. Sumatra-Orang-Utans zählen zu den am stärksten vom Aussterben bedrohten Primaten. Wie der Name schon sagt, sind Sumatra-Orang-Utans in Südostasien beheimatet, in freier Wildbahn leben nach Schätzungen nur noch rund 14.000 Tiere.