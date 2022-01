Sessellift außer Kontrolle – Skifahrer springen ab

Panik im Skigebiet Bears Town in Südkorea. Ein vollbesetzter Sessellift hatte eine technische Panne, die Sessel rollten rückwärts ins Tal. In der Talstation krachten die Sessel ineinander. Verzweifelte Wintersportler sprangen vom Lift, um sich in Sicherheit zu bringen.