„Sind gut vorbereitet für den 3. Mai“

Als ein „Zeichen nicht nur der innerparteilichen Demokratie“ wertete SVP-Obmann Philipp Achammer heute bei einer Medienkonferenz die „starke Beteiligung an der SVP-Basiswahl“ und zeigte sich auch im STOL-Interview generell sehr zufrieden mit dem Verlauf der Vorwahl. In Pfalzen etwa sind 38 Prozent aller Wahlberechtigten an die Urne getreten; in Naturns und Pfitsch war die Wahl den SVP-Mitgliedern vorbehalten – mit einer Beteiligung von 79 bzw. 64 Prozent.