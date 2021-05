Sinich: Auto landet im Bach

Ein aufsehenerregender Unfall hat sich Mittwochnacht am Naifdammweg in Sinich ereignet. Ein Pkw kam gegen 21.30 Uhr von der Fahrbahn ab und stürzte in den Naifbach. Die Unfallbeteiligten hatten Glück im Unglück: Schwer verletzt wurde niemand. Ein 24-jähriger Burgstaller wurde mit leichten Verletzungen vom Weißen Kreuz Meran erstversorgt und ins Meraner Krankenhaus gebracht. Die Freiwilligen Feuerwehren von Freiberg und Meran bargen das Fahrzeug. Im Einsatz standen auch die Carabinieri und die Meraner Ortspolizei.