Sizilien: Scheinimpfungen gegen Covid – 3 Festnahmen

Die Polizei in Palermo hat mithilfe von Überwachungskameras einen groß angelegten Betrug mit Covid-Impfungen aufgedeckt. Für Impfgegner spritzte eine Pflegerin den Impfstoff in ein Tuch und setzte dann die leere Injektion. So konnten sich Impfgegner den Grünen Pass erschwindeln. 3 Personen wurden am Dienstag festgenommen, u.a. ein Anführer der lokalen „No-Vax“-Bewegung. Rund ein Dutzend Kunden wurden ausgeforscht, unter ihnen auch ein Polizeibeamter.