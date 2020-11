Skankin’ Drops: Reggae aus Südtirol mit Jamaica-Vibes

Die Meraner Band Skankin‘ Drops kann seit ihrer Gründung 2013 diverse Auftritte in der lokalen Musik-und Festivalszene aufweisen. Die „good vibes“ der Skankin’ Drops zeichnen sich durch 2 weibliche Stimmen (Enrica Pedrotti/Michela Campaner) aus, die von einem Sänger und Saxofonisten aus Salento (Angelo Ippati) begleitet werden. Ende 2019 wurde die erste Studioarbeit mit 9 noch nie veröffentlichten Songs und 2 Dub-Versionen (Wicked & Bonny und Back A Wall Records) aufgenommen. Die Tracks wurden von Sheepproductions (Roots Stable Studios) gemischt. Das Album „Do the Skankin‘“, powered by Shanti Powa Records, ist jetzt produziert, die 1. Single daraus heißt „Brain Jam“.