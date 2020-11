Irre: Rollstuhlfahrer fährt Skateboard

Das gefällt sogar dem großen Tony Hawk. Evan Lalanne aus Kalifornien veröffentlicht Videos, wo er auf dem Rollstuhl mit einem E-Skateboard fährt. Skateboard-Legende Tony Hawk teilt diese Videos auf seinen Kanälen, und der 21-Jährige Lalanne landet in der Talkshow von Ellen DeGeneres. Dort trifft der Student auf Tony Hawk, beide drehten sogar eine Runde am Skateboard. Evan Lalanne war vor 3 Jahren am Bishop Peak in Kalifornien abgestürzt, seitdem sitzt er im Rollstuhl.