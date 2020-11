Skateboard-Knirps lässt so manchen Profi alt aussehen

Der 3-jährige Rita Ishizuka aus Japan lernt gerade Skateboardfahren. Der Bub ist mutig, fährt über Treppen und Rampen. Dabei haut es den Knirps oft auf die Nase, was seinem Eifer keinen Abbruch tut. Mit über 200.000 Followern stellt der sympathische Skater so machen Profi in den Schatten.