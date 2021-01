So erklärt der Landeshauptmann die neuerliche Schließung im Gastgewerbe

Am Dienstag hat die Landesregierung in ihrer wöchentlichen Sitzung über schärfere Corona-Maßnahmen beraten. Dabei sei man zum Ergebnis gekommen, dass man aufgrund der nach wie vor hohen Zahlen reagieren müsse. Am Donnerstag soll eine neue Verordnung verabschiedet werden. Diese sieht vor, dass Bars und Restaurants ab kommenden Sonntag erneut schließen müssen, erklärte Landeshauptmann Arno Kompatscher.