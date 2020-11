So erklärt Südtirols Landeshauptmann den Lockdown 2.0

Aufgrund der hohen Infektionszahlen hat Landeshauptmann Arno Kompatscher eine neue Verordnung erlassen. Sie wird am Dienstag veröffentlicht und tritt am Mittwoch 00.00 Uhr in Kraft. Im Video erklärt der Landeshauptmann die Maßnahmen.