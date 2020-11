So feiert John Legend den Stimmen-Vorsprung von Biden

Sänger John Legend freut sich offenbar ganz besonders darüber, dass Herausforderer Joe Biden bei der Auszählung der Stimmen im Bundesstaat Georgia Amtsinhaber Donald Trump überholt hat. Legend stimmt kurzerhand den Klassiker „Georgia on My Mind“ an, die offizielle Hymne des Bundesstaates.