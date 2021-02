So hält sich Vize-Präsidentin Kamala Harris fit

Ganz ohne Starallüren oder Berührungsängste trainierte die US-Vize-Präsidentin am Sonntag vor dem berühmten Lincoln Memorial in Washington. Gemeinsam mit ihrem Mann und dem Secret Service rannte sie die Treppen auf und ab – ganz schön anstrengend. Ihr Ehemann Douglas Emhoff gratulierte ihr sogar mit einem High Five, sobald sie oben war. Wie bodenständig Kamala Harris wirklich ist, beweisen einige Fotos in den sozialen Medien: Für Schnappschüsse mit Fans unterbrach sie sogar ihr Workout. So auch für Bobby Tran, der auch dieses Video gedreht hat.