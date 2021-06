So kämpfen die Feuerwehren gegen die Flammen am Fennberg

Am Herz-Jesu-Sonntag ist gegen 22.30 Uhr ein Feuer-Adler am Fennberg außer Kontrolle geraten, es entfachte sich in dem felsigen Gelände ein Waldbrand. Die Freiwilligen Feuerwehren Margreid, Löschzug Fennberg, Penon, Graun, Kurtatsch, Tramin, Kurtinig und Neumarkt stehen abwechselnd mit 50 Mann im Dauereinsatz.