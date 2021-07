So kommt der Impfbus im Vingschgau an

Die 2 Impfbusse sind laut Gesundheitslandesrat Thomas Widmann ein voller Erfolg. „1877 Impfungen in 10 Tagen ist ein sehr gutes Ergebnis. Wir denken an einen Ausbau", so Widmann. Verwendet werden die Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Johnson & Johnson. Die Zweitimpfung (für BioNTech/Pfizer) wird dann beim nächsten Halt in derselben Gemeinde durchgeführt. „Besser geht es nicht", finden auch frisch Geimpfte aus dem Vinschgau und sind sehr glücklich über den „bürgernahen" Service. Wann und wo die beiden Impfbusse in den nächsten Tagen sein werden, finden Sie unter www.coronaschutzimpfung.it.