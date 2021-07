So kommt der Impfbus in Waidbruck an

Die 2 Impfbusse sind weiter in vielen Gemeinden des Landes unterwegs. Am Samstag machte einer davon in Waidbruck Station. Verwendet werden die Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Johnson & Johnson. Die Zweitimpfung (für BioNTech/Pfizer) wird dann beim nächsten Halt in derselben Gemeinde durchgeführt. Das Angebot kam bei der Bevölkerung äußerst gut an. Wann und wo die beiden Impfbusse in den nächsten Tagen sein werden, finden Sie unter www.coronaschutzimpfung.it.