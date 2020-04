So kreativ stellen STOL-Leser berühmte Kunstwerke nach

In die Kunst eintauchen ist nichts Neues. Selbst zum Kunstwerk zu werden schon eher: In Anlehnung an die Instagram-Seite „Tussen Kunst und Quarantäne“ hat STOL die Aktion „Kunst zum Nachahmen“ ins Leben gerufen. Mit unglaublich viel Fantasie gelingt es unseren STOL-Lesern auch im 2. Teil große Meister der Kunst nachzuahmen. Seien auch Sie kreativ und schicken uns ihr ganz persönliches Kunstwerk an [email protected]