So kreativ stellen STOL-Leser berühmte Kunstwerke nach

In die Kunst eintauchen ist nichts Neues. Selbst zum Kunstwerk zu werden schon eher: In Anlehnung an die Instagram-Seite „Tussen Kunst und Quarantäne“ hat STOL die Aktion „Kunst zum Nachahmen“ ins Leben gerufen. Mit unglaublich viel Fantasie gelingt es unseren STOL-Lesern auch im 3. Teil große Meister der Kunst nachzuahmen. Auch wenn seit dem 4. Mai die Quarantäne nun hinter uns liegt, können Sie trotzdem noch kreativ sein und uns Ihr ganz persönliches Kunstwerk an [email protected] schicken.