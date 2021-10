So mixt Südtirol: Brandy Alexander by Sasso`s Emotions, Seis am Schlern

Auf der Suche nach den beliebtesten Cocktails, den schönsten Bars und den besten Barkeepern. Marion Reichegger und STOL begeben sich auf eine Reise quer durch Südtirol und präsentieren jeden Donnerstag und Samstag neue Cocktail-Rezepte zum Nachmixen. Mit freundlicher Unterstützung von Brennerei Roner, Italiens meist prämierter Brennerei. Der heutige Cocktail am Start: Brandy Alexander by Sasso`s Emotions, Seis am Schlern. STOL wünscht Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren. Zum Wohl!