So süß ist der Gorilla-Nachwuchs

Nach 16 Jahren gibt es endlich wieder ein Gorilla-Baby im Zoo Berlin. Die Tragzeit liegt bei circa 8,5 Monaten und gesäugt wird der Nachwuchs in der Regel für etwa 4-5 Jahre. Kleine Gorillas können sich von Beginn an am Fell der Mutter festhalten und werden dann auch überall hin mitgenommen. Die Anfangszeit gilt als besonders sensibel. Und daher ist die coronabedingte Ruhe im Zoo wenigstens für die junge Gorilla-Familie etwas durchweg Positives.