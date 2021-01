So tragen Sie die FFP2-Maske richtig

FFP2-Masken ziehen in unseren Alltag ein. Der Name FFP ist eine Abkürzung von „Filtering Face Piece“ (Partikel-filternde Maske). Im Handel sind auch Masken mit der Kennzeichnung N95 und KN95 erhältlich. Ihre Filtereigenschaften sind mit jenen der FFP2-Masken vergleichbar, der Unterschied liegt nicht in der Qualität, sondern im Zertifizierungsprozess. Ein simpler Test zeigt, ob Sie die FFP2-Maske richtig tragen, oder nicht, berichtet STOL-Reporter Ivo Zorzi im Video.