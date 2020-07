So vermeiden Sie Badeunfälle: Schwimmstar Laura Letrari gibt Tipps

Im Hochsommer zieht es unzählige Südtiroler ins Freibad oder an den Badesee. Was gibt es Schöneres als einen Sprung ins kühle Nass? Leider passieren aber immer wieder schreckliche Badeunfälle, auch in diesem Sommer gab es schon Tote zu beklagen. STOL-Reporter Ivo Zorzi hat deshalb bei der 31-jährigen Weltklasse-Schwimmerin Laura Letrari aus Brixen die wichtigsten Tipps für einen sicheren Badespaß eingeholt.